ЧМК проводит акцию по нанесению экограффити

Художники наносят изображения на поврежденные деревья

Челябинский металлургический комбинат (входит в Группу «Мечел») уже третий год подряд проводит экологическую акцию по нанесению экограффити на деревья и здания совместно с общественной организацией «Зеленый город».

Для нанесения граффити художники выбирают деревья с поврежденными участками коры. Их обрабатывают, чтобы через трещины не проникали влага и вредители. После нанесения грунта художники разрисовывают обработанные участки сказочными мотивами. Художественные образы не только украшают деревья, но и дают дополнительную защиту.

«Экологическая акция по уходу за деревьями стала уже традицией для Челябинского металлургического комбината. Десятки обработанных деревьев можно встретить в разных частях города. Мы очень рады, что эта акция находит живой отклик у горожан, которые продолжают обращаться с просьбами нанести экограффити на деревья в их дворах или парках, а также на другие объекты», — рассказал директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.

Еще одним этапом акции стало нанесение граффити на фасад лыжной базы на улице 60-летия Октября в Металлургическом районе. Работу художников жители могут оценить уже сейчас. На фасаде здания изображены спортсмены во время лыжных соревнований. Еще одни красочные граффити появились на территории школы № 70: художники-волонтеры изобразили медведя на цветущем лугу.