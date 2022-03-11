ЧМК провел ремонт экологического оборудования конвертера № 1

Обновленная система мокрой газоочистки уменьшает количество выбросов в атмосферу

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») провел ремонт конвертера № 1. Работы коснулись и экологического оборудования — отремонтировали элементы системы мокрой газоочистки, сообщает пресс-служба компании. Конвертер № 1 полностью модернизировали в 2020 году: агрегат оборудовали современной трехступенчатой системой газоочистки, которая значительно сокращает выбросы в атмосферу при выплавке стали.

В 2022 году провели плановый ремонт конвертера, который включал в себя и работы по повышению эффективности экологического оборудования.

«Конвертер оборудован эффективными системами мокрой очистки отходящих газов с помощью распыления воды. При этом агрегат имеет замкнутый цикл водоснабжения, при котором вода очищается и снова подается на производство. Своевременный ремонт такого оборудования позволяет сохранять эффективность его работы», — рассказал директор управления по операционной деятельности ПАО «ЧМК» Сергей Фомченко.

В ходе ремонта оборудование очистили от шламовых отложений, которые скапливаются из-за перепада температур во время плавки металла. Также частично заменили форсунки, через которые подается вода для увлажнения дымовых газов в процессе очистки. Чем больше стабильно работающих форсунок, тем эффективнее очищается газ от взвешенных веществ.

В 2020 году в ходе реконструкции конвертера инвестиции только в экологические мероприятия составили 1,5 млрд, их реализация позволила более чем на 30% сократить выбросы агрегата.