ЧМК провел экскурсию для общественности по модернизированным объектам

Гостей также ознакомили с ходом выполнения экологических проектов

На Челябинском металлургическом комбинате (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») прошла экскурсия для представителей общественных организаций. Гостям показали модернизированные промышленные объекты, а также ознакомили с ходом выполнения экологических проектов. Встречу провели по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Один из первых объектов, который представили общественникам, — Баландинский пруд-отстойник. Водоем является технологическим и обеспечивает водой сталелитейные и прокатные цеха. На объекте сейчас реконструируют насосную станцию № 55 — она подает воду из пруда для использования в производстве и охлаждения оборудования. Обновленная насосная будет более мощной, чтобы перекачивать на комбинат больший объем воды, чем ранее, и обеспечивать замкнутый производственный цикл, практически не забирая и не сливая воду в Миасс. Реализация проекта позволит в 2 раза снизить объем сброса сточных вод из Баландинского пруда в Миасс. На 25% уменьшится и объем забора воды из реки. Стоимость работ — 128 млн рублей. Закончить проект предполагается в 2021 году.

Далее делегация ознакомилась с работой кислородно-конвертерного цеха. Здесь в прошлом году ввели в строй модернизированный конвертер № 1. Агрегат оснастили современной трехступенчатой системой газоочистки, которая позволяет свести к минимуму выбросы в атмосферу, образующиеся в процессе выплавки. Инвестиции составили 3 млрд рублей, из них 1,5 млрд направлены на экологические мероприятия, реализация которых позволит более чем на 30% сократить выбросы конвертера № 1.

Гости также посетили участок машины непрерывного литья заготовки № 5, где прошли работы по замене оборудования как непосредственно самой машины, так и агрегатов «ковш-печь» и вакууматора, которые готовят металл к разливке. МНЛЗ-5 оснащена современными системами очистки отходящих газов, замкнутым циклом водоснабжения, сервисное обслуживание которых позволяет работать с высокой степенью фильтрации и минимизировать воздействие производства на окружающую среду.

С момента вхождения в Группу «Мечел» на ЧМК ведется системная работа, направленная на поэтапное снижение воздействия на окружающую среду. За это время инвестиции в обновление производственных мощностей превысили 79 млрд рублей, из них 10 млрд рублей было выделено на природоохранные программы. В настоящее время на челябинской промышленной площадке «Мечела» продолжается реализация экологических мероприятий в соответствии с экологическими соглашениями, подписанными с правительством Южного Урала. Суммарные инвестиции в природоохранные проекты составляют 14,5 млрд рублей. В результате объем выбросов загрязняющих веществ уменьшится более чем на 15 тыс. тонн в год. Комплекс мер по снижению экологической нагрузки стал частью федерального проекта «Чистый воздух». Соглашения также предусматривают снижение воздействия на водные объекты и улучшение качественных показателей очистки промышленных стоков.

«Мы рады ознакомить представителей общественных организаций с проектами, которые реализуем в рамках экологических соглашений, заключенных с губернатором Алексеем Текслером. Мы планомерно выполняем взятые на себя обязательства и открыты для общения и взаимодействия», — подчеркнул заместитель генерального директора по экологии и природоохранной деятельности ПАО «Мечел» Владимир Осокин.

«Мы увидели, что ЧМК открыт для общения и демонстрирует свои экологические проекты, — это очень важно. Любую модернизацию производства, любые экологические улучшения мы приветствуем. На производственных объектах мы увидели значительные вложения в реконструкцию. Теперь самое основное, чтобы этот процесс продолжался и давал больше результатов. В последнее время мы констатируем снижение количества жалоб жителей на запах», — поделился исполнительный директор челябинской региональной экологической организации «АнтиСмог» Евгений Малёнкин.

«Сегодня мы увидели системы очистки на трех производственных объектах. Все они работают автоматически в режиме 24 на 7 и не зависят от действий персонала. Предприятие идет по заявленной экологической программе, от общественности ничего не утаивается, „Мечел“ готов к диалогу», — отметил председатель Челябинского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Брижанин.