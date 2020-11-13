ЧМК произвел металлопрокат для строительства инфекционной больницы в Челябинской области

В новом здании смогут разместить 482 человека.

Челябинский металлургический комбинат (П АО «ЧМК» , входит в Группу «Мечел») произвел более 200 тонн арматуры для строительства новой инфекционной больницы в поселке Малая Сосновка Челябинской области.

Сама больница модульного типа, готовые блоки доставлялись из Башкортостана. Фундамент же был построен с использованием арматуры ЧМК. Поставила металлопрокат сбытовая компания Группы «Мечел» — «Мечел-Сервис» .

Новое здание позволит увеличить резерв свободных коек для пациентов с ковидом, что очень важно в текущей ситуации — в ней смогут разместить 482 человека. Больница оснащена в соответствии с современными требованиями: имеет все необходимое оборудование, включая аппарат КТ, УЗИ и функциональной диагностики. Во всех палатах оборудованы точки подводки кислорода к каждой кровати.

Объект построен в рекордно короткие сроки — за 2,5 месяца — по распоряжению губернатора Алексея Текслера.

Петропавловска-Камчатского

Всего в Группе «Мечел» произвели и поставили более 9,5 тысячи тонн металлопроката на строительство 14 новых инфекционных больниц на территории всей России: от Москвы до