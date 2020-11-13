Челябинский металлургический комбинат (П
Сама больница модульного типа, готовые блоки доставлялись из Башкортостана. Фундамент же был построен с использованием арматуры ЧМК. Поставила металлопрокат сбытовая компания Группы «Мечел» —
Новое здание позволит увеличить резерв свободных коек для пациентов с ковидом, что очень важно в текущей ситуации — в ней смогут разместить 482 человека. Больница оснащена в соответствии с современными требованиями: имеет все необходимое оборудование, включая аппарат КТ, УЗИ и функциональной диагностики. Во всех палатах оборудованы точки подводки кислорода к каждой кровати.
Объект построен в рекордно короткие сроки — за 2,5 месяца — по распоряжению губернатора Алексея Текслера.Всего в Группе «Мечел» произвели и поставили более 9,5 тысячи тонн металлопроката на строительство 14 новых инфекционных больниц на территории всей России: от Москвы до