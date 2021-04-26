ЧМК продолжает очистку Каштакских прудов

Завершена очистка пруда-отстойника № 3

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») продолжает очистку Каштакских прудов — завершена очистка пруда-отстойника № 3. В процессе работ извлечено около 25 тысяч кубометров донных иловых отложений, затраты на работы составили 42 млн рублей. Проект реализуется в рамках комплексной экологической программы предприятия. В целом на реализацию природоохранных мероприятий в рамках экологической программы ЧМК на 2021 год запланированы инвестиции свыше 900 млн руб.

Каскад Каштакских прудов является технологическим и был специально построен в 1975 году для отстаивания ливневых и промышленных вод. 70% стоков в пруды — это дождевые и паводковые воды с северо-западной части площадки комбината. В прудах они освобождаются от взвешенных частиц, которые оседают на дно. Работы начали в августе 2020 года и не останавливали в зимний период.

Полное прекращение сбросов через Каштакский выпуск в реку Миасс планируется к 2022 году — это один из важных пунктов экологической программы «Мечела», зафиксированной в соглашении с губернатором области Алексеем Текслером о снижении воздействия на водные объекты. Очистка прудов позволит увеличить их полезный объем для обеспечения лучшего отстаивания стоков и соответствующего качества сбрасываемой воды уже сейчас, до перекрытия Каштакского выпуска. Масштабный комплекс мероприятий, проводимых на комбинате, по переходу на замкнутый оборотный цикл водоснабжения уже позволил в два раза сократить сброс в реку Миасс с 30 млн кубометров до 15 млн кубометров к настоящему времени, и в период до 2022 года планируется сокращение еще в 2 раза — до 7,5 млн кубометров.

«Проект повышения качества сбрасываемой в реку Миасс воды после Каштакского, Баландинского и Першинского технических прудов-отстойников ЧМК мы планируем полностью завершить до конца 2022 года. Из трех имеющихся у предприятия выпусков воды Першинский уже перекрыт, в текущем году планируем перекрыть и Каштакский выпуск. Останется только сброс из Баландинского пруда, где сейчас мы проводим работы по модернизации насосной станции и системы маслоулавливания. После завершения всех мероприятий сброс в реку Миасс очищенной воды сократится почти в 6 раз», — сообщил директор управления по операционной деятельности ПАО «ЧМК» Сергей Фомченко.