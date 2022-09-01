ЧМК поздравил первоклассников с Днем знаний

Школьникам вручили подарки

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») поздравил детей сотрудников с 1 Сентября и вручил более 600 подарков для успешной учебы будущих школьников.

В ДК ЧМК первоклассникам вручили ученический ранец и набор письменных принадлежностей для уроков и творческих занятий: альбом для рисования, цветные фломастеры, карандаши.

Во время театрализованного представления юных гостей поздравили вокальные и танцевальные коллективы Дворца культуры, а самые активные первоклассники приняли участие в конкурсах.

«Ежегодное поздравление школьников с их первым днем знаний — важное событие для комбината. Мы хотим, чтобы дети и их родители — наши сотрудники — с особой радостью настроились на учебный год, а также почувствовали внимание и поддержку от коллектива предприятия», — отметил директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.





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