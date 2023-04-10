ЧМК поддерживает конкурс экологических инициатив

Челябинский металлургический комбинат в шестой раз поддерживает конкурс экологических идей «Эко-Проектор». В этом году прием заявок открывается 10 апреля. В конкурсе может принять участие любой житель Челябинска

Проведение ежегодного конкурса, в рамках которого инициативные жители воплощают в жизнь свои экологические идеи, стало постоянной практикой для общественной экологической организации «Зеленый город» и ЧМК. Успешная реализация экологических проектов продолжается с 2018 года, лауреатами конкурса за это время стали 139 участников.

В этом году заявки принимают в четырех номинациях: экопросвещение, экопродвижение, экодобровольчество и экотерритория. Самые интересные и актуальные проекты смогут заинтересовать экспертный совет и попасть в список победителей.

«ЧМК всегда готов поддержать интересные и полезные экологические проекты. Ежегодно в конкурсе участвуют люди разных возрастов и рода занятий — это преподаватели, студенты, общественные активисты. Главное, что их объединяет, — каждый из участников хочет внести свой вклад в улучшение экологического аспекта жизни в нашем городе», — сообщил директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.

«Ежегодно проекты участников помогают благоустраивать общественные пространства, повышать экологическую грамотность населения. За годы проведения конкурса мы видели разные форматы реализации: от проведения субботников и озеленения территорий до разработки мобильных приложений по обучению сортировке отходов, открытия экологических лабораторий и даже проведения экологических квестов», — отмечает Елена Бычина, директор экологической организации «Зеленый город».

Форма заявки на участие и положение о конкурсе размещены в официальной группе «Зеленого города» в «ВКонтакте». Заявки принимаются с 10 апреля 2023 года на электронную почту zelnyy.gorod@bk.ru.