ЧМК поддержал проект школьной эколаборатории

Предприятие выделило грант на реализацию проекта

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») выделил грант на реализацию проекта по созданию экологической лаборатории для школьников. На практических занятиях юные экологи исследуют химические и физические свойства воды.

Автору проекта был присужден грант в рамках конкурса «Эко-Проектор», который проводится ЧМК совместно с общественной экологической организацией «Зеленый город». Его победители получают средства на реализацию идей в области экологии.

Благодаря гранту студент Егор Малев воплотил свою идею по созданию школьной экологической лаборатории для факультативных занятий. Раньше школьники изучали химические и физические свойства воды только в теории, а с приобретением реактивов и лабораторной посуды подкрепили свои знания на практике.

Ученики получили возможность проводить полноценный экологический мониторинг: отбор и подготовку проб воды, исследование ее качества, изучать изменения в химическом составе. В качестве материала брали водопроводную воду, талый снег и воду из природных источников.

«После завершения экологических курсов мы провели анкетирование среди учащихся и выяснили, что 12 выпускников планируют поступить в вуз именно на химико-биологические направления, еще 7 — получить высшее образование в сфере экологии. Такие внеучебные занятия помогают привить экологический образ мышления, а также дают толчок для подготовки кадров в экосфере», — отметил победитель конкурса Егор Малев.

В 2022 году прием заявок для участия в конкурсе «Эко-Проектор» продлен до 1 июля. Форма заявки и Положение о конкурсе размещены в официальной группе «ВКонтакте».