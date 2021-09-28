Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК») предоставил тепловые пушки и газовые горелки мобильному пункту сдачи крови. Об этом сообщили в пресс-службе ЧМК.
Пункт помогает обеспечивать больницы запасом крови, которую сдают неравнодушные жители. Здесь одновременно сдавать кровь могут 3-4 человека, а сама процедура занимает 10 минут. Сотрудники ЧМК установили в пункте тепловые пушки и газовые горелки, чтобы обеспечить комфортные условия.
«Комбинат рад помочь такому благому делу. Здесь любой вклад имеет значение и может спасти чью-то жизнь», – отметил директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Медгородок Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города Юридическая мясорубка