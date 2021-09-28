Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК») предоставил тепловые пушки и газовые горелки мобильному пункту сдачи крови. Об этом сообщили в пресс-службе ЧМК.

Пункт помогает обеспечивать больницы запасом крови, которую сдают неравнодушные жители. Здесь одновременно сдавать кровь могут 3-4 человека, а сама процедура занимает 10 минут. Сотрудники ЧМК установили в пункте тепловые пушки и газовые горелки, чтобы обеспечить комфортные условия.

«Комбинат рад помочь такому благому делу. Здесь любой вклад имеет значение и может спасти чью-то жизнь», – отметил директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.