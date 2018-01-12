/ Челябинскому летному училищу запретили готовить пилотов решением обслуда

Апелляцию ЧЛУГА не удовлетворили.

Челябинское летное училище не смогло добиться разрешения на свою деятельность. Ранее, не согласившись с решением Копейского суда, представители ЧЛУГА отправили апелляцию в областной. Заседание прошло 12 января. Судебную тяжбу летное училище проиграло.

Челябинский областной суд оставил без изменения решение Копейского суда и апелляционную жалобу училища. Сегодня решение вступило в законную силу. — сообщила сайту «Первый областной» руководитель пресс-службы Челябинского областного суда Евгения Нациевская.

Представители ЧЛУГА остались недовольны вердиктом. Отправляясь утром в суд, они надеялись на другое решение суда.

Заседание в Челябинском областном суде длилось не более часа. Суд не стал обсуждать никаких новых доводов. Апелляционная жалоба училища не удовлетворена. Решение напечатали и вынесли за полминуты после того, как коллегия судей удалилась в совещательную комнату. — выразил свое мнение о произошедшем представитель училища Павел Семченко.



Напомним, Судебные тяжбы Челябинского летного училища гражданской авиации завершились 28 сентября. Копейский городской суд признал деятельность ЧЛУГА незаконной. Квалификация пилота, которая раньше присуждалась выпускникам училища, теперь не будет действительна, и на основании диплома училища выпускники удостоверение пилота не получат. В личном порядке выпускники ЧЛУГА обращаются в суд, чтобы вернуть себе лицензию. У Романа Волкова, получившего право на полеты в 2014 году, получилось убедить суд в своей квалификации и незаконности решения Росавиации.