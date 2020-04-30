Члены семей спасателей Челябинской области записали свое видеопоздравление

Сегодня отмечается День пожарной охраны.

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Сегодня, 30 апреля, отмечается День пожарной охраны. Они одни из тех, кто всегда стоит на страже людей. Пожарных решили поздравить те, кому они больше всего не безразличны — жены и дети.

Самые близкие люди сотрудников пожарной охраны постарались выразить в видеопоздравлении свою любовь и сказать спасателям самые важные слова. Посмотреть его можно на сайте 1obl.tv.

Также непосредственно в ГУ МЧС России по Челябинской области отмечают, что сотрудники пожарной охраны реагируют на многие риски.

«Основные риски связаны с тушением пожаров. Пожары бывают разные, как в лесах, так и в жилье. Пожарная охрана также реагирует и на дорожно-транспортные происшествия, участвуют в реагировании. Занимаются профилактикой пожаров. В этот непростой 2020 год мы столкнулись с тем, что за эти 4 месяца возникали очень крупные пожары. Но гибели и жертв удалось избежать, так как мы отработали достойно», — отметил начальник Челябинского гарнизона пожарной охраны Вячеслав Желтышев.

В День пожарной охраны хочется пожелать здоровья ветеранам МЧС, спасателям, членам их семей. Пусть в это время будет поменьше проблем, сухие «рукава», а сами они готовы к дальнейшему реагированию. И «Первый областной» присоединяется к этим поздравлениям.