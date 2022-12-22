Члены правительства Челябинской области направили новогодние подарки детям из ДНР

В регионе проходит акция «Елка желаний»

В Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера в четвертый раз проводится акция «Елка желаний». К ней присоединились члены областного правительства и главы районов. В этом году подарки получат не только юные южноуральцы, но и дети ДНР. Сегодня, 22 декабря, совместно с гуманитарным грузом отправили 60 подарков от регионального правительства, областного парламента и администрации Челябинска, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ян Трофимов из Волновахи получит желанный электронный синтезатор. Его мечту исполнила общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.

Подарки для участников «Елки желаний» отправили вместе с гуманитарным грузом для подшефных территорий. В Волновахе и Ясиноватой сейчас тяжелая ситуация с питьевой водой. Алексей Текслер принял решение направить в подшефные территории две фуры питьевой бутилированной воды.

«Помощь собрана при участии предприятий Челябинской области. В составе груза также новогодние поздравления для бойцов СВО от детей Челябинской области, письма и рисунки, а также новогодние подарки для военных», — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Напомним, 19 декабря по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера отправили 3785 сладких подарков для детей, проживающих в Ясиноватой и Волновахе.