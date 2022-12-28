Члены правительства Челябинской области исполнили желания детей мобилизованных

Сбылись мечты ребят из нескольких районов

В Челябинской области идет акция «Елка желаний», в рамках которой члены правительства, главы муниципалитетов, депутаты, сенаторы исполняют мечты юных южноуральцев. В этом году марафон добра в первую очередь коснулся детей мобилизованных. Еще несколько ребят получили свои подарки, рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

Четырехлетний Алан из Аргаяшского района попросил Деда Мороза подарить ему электрический квадроцикл. Шар с просьбой ребенка с «Елки желаний» снял замгубернатора Вадим Евдокимов. На днях Дед Мороз и Снегурочка пришли в гости к Алану и вручили ему подарок.

Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона Павел Рыжий осуществил новогодние мечты сыновей мобилизованного челябинца. Он снял шарик с новогодними желаниями братьев Евгения и Ильи. Шестилетний Илья попросил конструктор LEGO. Евгению уже пятнадцать, в подарок от министра ему вручили сертификат в магазин «Спортмастер».

Ранее сенатор Олег Цепкин подарил велосипеды двум сестренкам из Кизильского района. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий исполнил желания Маши и Сережи из поселка Локомотивного Карталинского района. Брат и сестра попросили игрушечный автомобиль с пультом управления и куклу.

Напомним, в Волноваху доставили подарки из Челябинска. Одно из желаний исполнила Ирина Текслер — она подарила подростку синтезатор.