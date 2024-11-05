Члены Госдумы, региональные власти и руководители предприятий обсудили в Челябинске развитие промышленности

Вячеслав Володин: «Нам необходимо выйти на конкретные решения, способствующие повышению эффективности отечественной промышленности»

В Челябинске состоялось выездное совещание Совета Государственной Думы. На нем затронули темы законодательного обеспечения развития промышленности в России, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

В совещании приняли участие руководители фракций и председатели профильных комитетов Госдумы, представители профильных министерств, руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти и промышленных предприятий региона. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что главная задача — сделать все для того, чтобы сформировать правовое поле, чтобы можно было развивать промышленность.

«Нам необходимо выйти на конкретные решения, которые будут способствовать повышению эффективности и модернизации отечественной промышленности исходя из задач президента», — подчеркнул Вячеслав Володин.

На совещании Челябинскую область представлял Алексей Текслер. Он отметил, что сегодня для региона особое значение играет слаженная работа предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также научной и образовательной сфер.

«Уверен, что по итогам сегодняшнего совещания будут приняты важные и по-настоящему эффективные меры, которые позволят нашим оборонщикам достойно ответить на вызовы времени, обеспечить наши Вооруженные силы всем необходимым, чтобы максимально приблизить нашу победу», — подчеркнул губернатор.

Также губернатор отметил, что у региона есть свои предложения и наработки по развитию промышленности в областях бюджетной поддержки и кадрового дефицита.