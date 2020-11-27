Олег Дубровин получил удостоверение общественного инспектора по охране окружающей среды

Член Общественной палаты России провёл переговоры с руководителем Уральского Росприроднадзора Романом Тужиковым.

Заместитель председателя комиссии по экологии Общественной палаты России Олег Дубровин провел переговоры с руководителем Уральского Росприроднадзора Романом Тужиковым. На встрече обсудили ряд острых для Челябинской и Свердловской областей тем, таких как загрязнение воздуха из-за предприятий города и формирование системы полигонов для обращения с промышленными и бытовыми отходами.



«Говорили о необходимости эффективных коммуникаций, в том числе об организации оперативных выходов на предприятия, загрязняющие окружающую среду. Договорились о плотной совместной работе как на территории региона, так и в УрФО»,— подчеркнули представители мэрии Челябинска.

Отметим, что также на встрече Олег Дубровин получил удостоверение общественного инспектора по охране окружающей среды. Его общественнику вручил Роман Тужиков. Теперь Олег Дубровин сможет напрямую включаться в решение экологических вопросов, пояснили представители администрации Челябинска.