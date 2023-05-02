Член Общественной палаты Челябинской области вернулся из командировки в ЛНР

Он доставил продукты, теплые вещи и оборудование солдатам

Член Общественной палаты Челябинской области из Уфалея Игорь Цыганов вернулся из пятой командировки в зону спецоперации. В Луганскую Народную Республику он доставил гуманитарную помощь российским бойцам и больным детям, проживающим там, сообщают корреспонденты медиахолдинга «Первый областной».

Командировка длилась неделю. Для мобилизованных уфалейцев и казаков из добровольческих отрядов Игорь Цыганов привез продукты, теплые вещи, оборудование для ремонта военной техники. Многое из этого принесли жители Уфалея в рамках сбора гуманитарной помощи.

«Также была доставлена гуманитарная помощь и квадрокоптеры для казачьих подразделений, участвующих в СВО. А подарком добровольческому отряду “Барс-4” от жителей Чесменского района стал новый автомобиль УАЗ, оборудованный необходимыми техническими средствами», — добавил Игорь Цыганов.





В Луганске член Общественной палаты посетил детскую больницу-интернат, где вручил медикаменты, продукты и мед.