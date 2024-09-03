Читая старые газеты: 20 лет бесланской трагедии

Челябинская область была одним из первых регионов, откликнувшихся на трагедию

333 погибших, из них 186 — дети. Во многих до сих пор живы воспоминания об этом бесчеловечном теракте, который превратил радостный День знаний в вечный день траура. В эти дни — 20 лет бесланской трагедии, которая в 2004 году всколыхнула весь мир, всю Россию, всю Челябинскую область. Южноуральцы выстроились в очереди на донорских пунктах, вышли с митингами против терроризма и массово собирали деньги для помощи пострадавшим. Мы открыли старые газеты, чтобы вспомнить, как это было.

1 сентября во время праздничной линейки в честь Дня знаний на школу № 1 в Беслане напали террористы. На линейке в тот момент находилось более тысячи человек — бандиты всех загнали внутрь школы, здание заминировали. Переговоры были безрезультатны, на третий день начался штурм...

В память о жертвах Беслана был учрежден День солидарности в борьбе с терроризмом.

«Среди российских регионов на бесланскую трагедию одной из первых откликнулась Челябинская область. Специальным распоряжением губернатора из резервного фонда выделено 10 миллионов рублей на оказание помощи пострадавшим и строительство новой школы», — писала газета «Челябинский рабочий» спустя четыре дня, 7 сентября 2004 года.

«Митинги солидарности с Бесланом прошли в Златоусте, Усть-Катаве, Катав-Ивановске, Озерске, Карталах, Еманжелинске, Миассе, Сатке, Кыштыме и Верхнем Уфалее. В Магнитогорске 6 сентября горожане зажгли свечи в окнах своих домов. На следующий день инициативу подхватили в Челябинске», — пишет издание.

Там же находим информацию, что тогдашний председатель областного отделения Красного Креста Ольга Телегина сообщила, что в первые дни после трагедии в организацию обратились более ста человек с желанием оказать донорскую помощь раненым. Большинство отправили на областную станцию переливания крови.

В Сатке комбинат «Магнезит» и его управляющая компания «Магнезит Огнеупор Групп» приняли решение перечислить семьям погибших и пострадавших при теракте в Северной Осетии солидную финансовую помощь.

В Еманжелинске детская газета «ШОК» («Школьным оком») придумала, как дети могут помочь своим ровесникам. Как написали старшие коллеги, юнкоры выпустили обращение ко всем школьникам Еманжелинска и области, предложив им написать письма поддержки осетинским сверстникам, послать им игрушки, сувениры.

Продолжаем листать газеты тех дней.

«Пласт. В городе начался сбор денег на покупку школьной мебели. 20 парт и 40 стульев отправят в Беслан для комплектования новой школы».

«Озерск. В адрес пострадавших в Беслане перечислили свои однодневные заработки сотрудники Озерского лесхоза и муниципального предприятия „Озерскоптторг“».

«Снежинск. Федеральный ядерный центр перечислил в Осетию 100 тысяч рублей, а аппарат администрации закрытого города решил пожертвовать сумму своего дневного заработка».

«Златоустовцы решили открыть свой счет для перечисления средств пострадавшим в Беслане».

И еще. В те черные дни, как и сегодня, Челябинск готовился к празднованию своей 268-й годовщины. Тогда власти города приняли решение скорректировать программу, отменив грандиозные празднества, но не сам праздник.

«Праздник дня рождения Челябинска остается, — заявил вчера вице-мэр Челябинска Альберт Еналеев. — В связи с печальными событиями последних дней мы скорректируем праздничную программу. Увеселительные мероприятия с массовым скоплением людей будут сокращены или отменены. В парках, садах, домах культуры мероприятия, намеченные на дневное время суток, станут проводиться по намеченному плану. Пройдут и спортивные мероприятия, заявленные на ближайшие выходные», — писал в канун Дня города «Челябинский рабочий».