Читал Маяковского и не боялся быть перпендикулярным: известному челябинскому педагогу Владимиру Караковскому — 90 лет

Вместе с директором первой гимназии вспоминаем великого земляка и рассуждаем об учительстве в целом

На этой неделе, 14 февраля, могло исполнится 90 лет известному челябинскому педагогу Владимиру Каракровскому. Многие знают его как отца уникальной педагогической технологии «коммунарские сборы». И хотя на самом деле технологию коммунарских сборов придумал не он, Караковский — одна из знаковых фигур в педагогике.

О наследии нашего земляка и о высокой роли учителя мы говорим с директором челябинской гимназии № 1 Дамиром Тимерхановым. Именно этой школе Караковский отдал почти 15 лет своей жизни, и здесь трепетно хранят традиции, заложенные педагогом.





В музее школы есть уголок, посвященный Владимиру Караковскому

— У Владимира Караковского было все, о чем мог мечтать большой ученый: своя школа в Москве, ученики, государственные награды... Поэтому даже трудно представить, что жизнь этого человека началась с больших испытаний.

— В силу разных причин детство Владимира Караковского было нелегким. Он воспитывался в приемной семье. В 1938-м, когда мальчику было всего 6 лет, его приемного отца Абрама Залмановича — первого директора 37-й школы Челябинска — арестовали и расстреляли, а приемную мать — Розу Петровну — арестовали как жену врага народа. Самого мальчика, как ребенка врага народа, послали в специнтернат в Кунгур. Мать амнистировали, и она нашла мальчика...

— Семья проживала в Свердловске, а потом переехала в соседний Челябинск.

— В 1953 году Володя в Челябинске поступил в педагогический институт на историко-филологический факультет. И я думаю, что профессия была выбрана не случайно. На этот выбор, наверное, повлияла профессия приемных родителей и тяжелое детство.

После вуза Владимир Абрамович работал в школе № 48, преподавал литературу и русский в 109-й школе. И везде показал себя как интересный и мощный организатор. А в 1962-м он возглавил первую школу. И с этого момента начался особый этап в жизни нашей школы. Владимир Абрамович пришел в школу со своей системой воспитания, которую позже развил в Москве.

— Как изменилась с его приходом первая школа?

— Караковский был чутким ко всему новому, а шестидесятые — особенными годами. Тогда как раз пошла мода на создание физико-математических и языковых школ. И хотя Караковский, как он сам признавался, совершенно не знал английский, он решил сделать первую школу языковой.

Благодаря Караковскому в 1963 году у первой школы появился пристрой — свой актовый зал. С этого времени берет начало «Театр на Красной».

Также Владимир Абрамович заложил очень много хороших воспитательных традиций.

— Например, проводить коммунарские сборы?

— Коммунарские сборы придумал не он. Идею сборов из Всесоюзного детского центра «Орленок» привезли два старшеклассника. Но Караковский почувствовал, что за коммунарским движением стоят большие возможности. И вскоре первая школа вместе с пединститутом и Дворцом пионеров уже принимала в Челябинске VI Всесоюзный слет коммунаров.

Коммунарские сборы у нас проводятся до сих пор. Этой весной они соберут более 200 старшеклассников, выпускников, учителей нашей гимназии. Современные сборы уже не имеют политической подоплеки. Это одновременно и лидерский тренинг, и тренинг личностного роста, и площадка для общения, которая формирует комьюнити наших выпускников. Это квинтэссенция духа Первой школы, который делает ее непохожей на все другие.









И все же без атрибутов тех лет движение и теперь не обходится

— Мемориал во дворе первой гимназии тоже появился при Караковском.

— В 1965 году Леонид Брежнев восстановил празднование 9 Мая. Этот день сделали выходным. Ветераны начали носить ордена, вспоминать войну и впервые говорить о военных потерях. Как и по всей стране, первая школы занялась восстановлением памяти о погибших, был организован поиск погибших выпускников. Во главе поиска выпускников нашей школы, погибших во время Великой Отечественной войны, встала наш учитель, фронтовик, участник штурма Берлина Варвара Митрофанова Пименова.

Сегодня мы знаем имена 118 погибших выпускников. В 60-е их было меньше. Но Владимир Абрамович вопреки противодействию со стороны власти продвинул, как это модно говорить сегодня, мегапроект создания памятника павшим в годы Великой Отечественной войны. И этот памятник, построенный усилиями детей, родителей и учителей, — единственный мемориал в Челябинской области, который находится на территории школы. Памятник «Подвиг» скульптора Виктора Бокарева, который мы ласково называем «Алеша», был открыт 19 сентября 1970 года. И с тех пор мы ежегодно проводим линейки памяти павших выпускников.





Школьный мемориал с именами погибших на фронте выпускников

Караковский был ярким, и, я думаю, вполне логично, что в середине 70-х ему предложили переехать в Москву и возглавить школу-новостройку, которая стала инновационной площадкой. Директором 825-й школы Москвы он проработает с 1977 по 2011 годы.

Владимир Абрамович ушел из жизни 3 марта 2015 года. И очень странно, что на похороны от Челябинска официально и неофициально поехал я один. Я возложил к могиле Караковского большой венок от первой гимназии. Мое глубокое убеждение, что педагога и ученого такого масштаба в нашем городе больше нет. Владимир Абрамович самый знаменитый директор, оставивший за собой значимое педагогическое наследие.

— Удивительно, как много сделал простой учитель.

— Караковский был очень харизматичным, добрым и интересным человеком, который был готов вести за собой. А еще он был одаренным литератором. Например, в свой день рождения он всегда приходил в белой рубашке с черным галстуком и читал Владимира Маяковского наизусть.

— Сегодня бы к нему появились вопросы.

— К нему бы было много вопросов. Он человек другого времени, другой страны. Роль личности мельчает в XXI веке. Такие гиганты уходят из педагогики, из культуры, политики. Уже нет той харизмы, она размывается. Нет того авторства. Нет той ответственности за свои слова и поступки. Да и в советские годы к нему было много вопросов. Караковскому приходилось пробивать свои проекты и в райкоме партии, и в других кабинетах. Но ему удавалось настоять на своем. Он очень часто был перпендикулярным. Первая гимназия вообще воспитывает людей с критическим мышлением и со своей точкой зрения, которую наши дети умеют аргументировать и отстаивать.

— Какие качества Караковского должен перенять современный учитель?

— Прежде всего, любовь и неравнодушие к своему делу. Понимание того, что профессия учителя не может быть временной. Сейчас молодые учителя приходят в школу и не уверены, что профессия учителя — на всю жизнь. Так не должно быть. Становление учителя идет годами. А сам учитель — это мостик из вчера в завтра. И не только для детей и родителей, учитель — мостик для следующих поколений учителей. А еще Караковский — пример уважительного отношения к маленькому человеку. Учителя не должны забывать, что школа — это не подготовка к будущей жизни, это и есть сама жизнь.





— Не устарели ли принципы Караковского?

— Сегодня мы имеем дело с другой семьей в другом мире. Однако общечеловеческие ценности, известные с добиблейских времен, принципиально не изменились. Поэтому идея системообразующей деятельности, идея воспитания коллективом, идея уважения человека и роста личности через работу не устарели. Просто мы разговариваем с семьей на другом языке. Те же коммунарские сборы — инструмент, который работает. Почему мы должны от него отказаться?

— Мы хотим уважения к нашим детям, но почти разучились уважать учителей. Что делать тем, кто хотел бы остаться в профессии, но их не устраивает отношение общества к педагогам?

— Сегодня много рассуждений о том, что из образования сделали сферу услуг. Но ты не позволяй так относиться к себе и к своей профессии. Нужно уважать себя и того, с кем ты работаешь. И быть профессионалом. Любить то, что ты делаешь. И делать то, что любишь. Учитель должен быть над ситуацией. Ему нельзя оскотиниться, когда оскотинилось все вокруг.

— Увы, на зарплату такое отношение к жизни и школе не повлияет.

— Зарабатывать деньги сегодня можно и в школе. Просто этот хлеб тяжелый и не такой большой, как у предпринимателя. Но я еще раз скажу. Учитель — профессия миссиальная. Ты формируешь отношение ребенка к миру, создаешь завтрашний день. Мы заблуждаемся, когда считаем, что учитель перестал играть большую роль в жизни детей. Смотрите, о какой профессии еще так часто говорят, как о профессии учителя и врача? Представителей каких профессий так часто хвалят или ругают? Как они были важными, так очень важными и остались.

К учителю мы по-прежнему относимся как к чему-то особенному. Но почему-то требуем от него гораздо большего, чем от общества в целом. Вот общество оскотинилось, а мы хотим, чтобы учитель оставался примером. И когда учитель позволяет себе, к примеру, выложить фотографию с пляжа в социальных сетях, мы почему-то не говорим, что это делают все. Мы говорим: как это? он же учитель! Мы хотим, чтобы педагог был выразителем какой-то национальной идеи, которой нет, хранителем ценностей, которые уже размыты.





— Высокое отношение к детям, к своей профессии можно привить искусственно?

— Мне все-таки кажется, что окружение, школа воспитывают. И взрослого тоже. Становление учителя происходит в работе, в коллективе, в конкретной школе, с конкретными людьми.

Сейчас, конечно, нет того уровня самопожертвования, как раньше. Уходит старое поколение учителей, которые подгадывали рождение ребенка под конец года, которые не уходили на больничный перед экзаменом, которые проводили свой отпуск в поездках с детьми. Таких учителей стало на порядок меньше.

— Но они есть.

— Есть. И это определенная надежда. Надежда на то, что какому-то ребенку повезет.