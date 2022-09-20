«Чистые игры» пройдут в Златоусте 24 сентября

Всех желающих приглашают присоединиться к соревнованиям по сбору мусора

В Златоусте в субботу, 24 сентября, состоятся «Чистые игры». Горожан приглашают принять участие в командных соревнованиях по сбору и сортировке мусора.

Участники «Чистых игр» приезжают на место, где пройдет субботник. Каждый получает инвентарь для уборки (перчатки, мешки). Затем команды собирают мусор в течение нескольких часов и сдают его. За собранные отходы начисляются баллы. Финалистов награждают. Такие мероприятия проходят по всей стране.

«Присоединиться к игре в эту субботу могут все неравнодушные горожане. Акция начнется в 11:30 на берегу городского пруда», — сообщили в пресс-службе администрации Златоуста.

Узнать подробности, а также зарегистрироваться для участия во всероссийском экологическом турнире можно на сайте.