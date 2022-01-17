Чистомен устроил всемирное соревнование по поиску раритетного мусора

Новую «спортивную дисциплину» челябинский супергерой назвал «сфопинг»

Экоактивист из Копейска Артур Матис-Сиразеев (известный как Чистомен) организовал соревнование по поиску старого мусора. В Сети Артур устроил виртуальный музей раритетной упаковки, найденной в разных уголках планеты во время рейдов по уборке. Некоторым экспонатам больше 40 лет.



Снимки для музея присылают участники со всей России и мира. На основе полученных материалов Артур формирует рейтинг. Самый старый экспонат — использованный баллончик со средством от насекомых 1980 года производства. Фото прислали из города Новодвинска. Еще одна интересная находка — пластиковая баночка от майонеза 1995 года, обнаруженная в Сысерти.

Баллончик 1980 года. Найден в Новодвинске, Архангельская область

«Идея организовать соревнование пришла во время рейда летом. Я нашел пачку от сухариков 2005 года и подумал, что неплохо было бы создать топ самого старого мусора. Особенно интересны экземпляры прошлого века», — рассказал Артур Матис-Сиразеев журналисту ИА «Первое областное».

Соревнование по поиску старого мусора Чистомен решил назвать сфопинг, или SFOP — аббревиатура от search for old packaging, что переводится как «поиск старой упаковки». Для рейтинга больше подходит упаковка, которая найдена на природе, а не хранится дома.

Артур объявил о конкурсе в декабре, и за это время ему прислали несколько десятков фотографий старой упаковки, в том числе из Франции.

«Я пригласил поучаствовать знакомых экоактивистов из разных стран. Сейчас зима, не сезон, и поэтому затишье, но, думаю, весной соревнования продолжатся», — пояснил Артур Матис-Сиразеев.

Состязание носит развлекательный характер, но вполне возможно, что собранные Чистоменом данные пригодятся науке. Например, ученым в сфере гарбологии — это отдельное направление экологии, которое посвящено изучению мусорных отходов, в том числе старинных.