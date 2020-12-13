Чистомэн очистил от мусора один из челябинских водоёмов

Рыболовный сезон только начался, а на замёрзших водоёмах уже много мусора.

Водоёмы в Челябинской области уже достаточно промёрзли, и сразу же множество рыбаков отправились за «добычей». Но, наловив рыбы, довольные южноуральцы совсем забыли про мусор и забрали с собой только улов: бутылки, газеты и прочий мусор остался на льду и берегах водоёмов. Убирать его, как обычно, вызвался Чистомэн.

«Зимний рыболовный сезон стартовал всего пару недель назад. Но на льду озёр и рек уже начал копиться свежий мусор, который рыбаки оставляют после себя»,— возмутился Чистомэн на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

И добавил, что ежегодно зимой на поверхности водоёмов скапливается очень много мусора. Весной он либо тонет и загрязняет водоёмы, либо десятилетиями плавает на поверхности и медленно разлагается.

В доказательство Чистомэн разместил фотографии мусора на заснеженном берегу и заледеневшем водоёме.

В комментариях многие пользователи поддержали Чистомэна и написали, что сами не понимают, как так можно просто уехать и не забрать с собой мусор. А кто-то похвастался своим «уловом», сообщив, что на одном из водоёмов собрал столько мусора, что он еле вошёл в 120-литровый пакет.

Редакция сайта «Первый областной» присоединяется к Чистомэну и просит южноуральцев беречь природу и выбрасывать мусор в урны.