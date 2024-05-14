Чистку реки Миасс в Челябинске возобновят в середине июня

Экологи ждут окончания нерестового периода

Очередной этап очистки реки Миасс в Челябинске начнется 16 июня. В рамках проекта по реабилитации реки Миасс под эгидой нацпроекта «Экология» рассчитано несколько этапов проведения работ. На данный момент продолжается подготовка оборудования для извлечения донных отложений. Работа начнется по окончании нерестового периода (завершается 15-го). Об этом сообщает региональное министерство экологии.

Отметим, что проект реабилитации реки Миасс разработан по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера и рассчитан на несколько лет — до 2028 года. Он предусматривает очистку русла от многолетних донных отложений.

Для изъятия донных отложений будет использован земснаряд, тестирование которого в настоящее время ведется на участке реки между мостами по улицам Красной и Кирова. По завершении нерестового периода специалисты приступят к проведению работ.

«Донные отложения будут обезвожены, после чего вывезены, а на площадках — проведены работы по рекультивации», — пояснила начальник ОГКУ «Центр экологического мониторинга города Челябинска» Марина Гартвик.

Напомним, что в конце прошлого года уже был оборудован один участок для складирования геотуб — в районе пруда Коммунар. На данный момент практически полностью подготовлена вторая площадка, расположенная в береговой зоне реки недалеко от пересечения улиц Труда и Энгельса.