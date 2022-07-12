Желающих получить новую профессию в Челябинской области стало в два раза больше

Возможность пройти переобучение доступна и работающим южноуральцам

В Челябинской области в два раза увеличилось число желающих получить новую профессию по бесплатным программам переобучения. Как сообщает местный Центр управления регионом, такая возможность доступна не только безработным, но и работающим южноуральцам.

«В этом году возможность бесплатно получить новую профессию пользуется спросом как никогда. Теперь это стало доступно не только безработным. Работодатели могут обучить своих сотрудников, находящихся под риском увольнения, и получить субсидию из федерального бюджета», — рассказал начальник главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов.

Право на бесплатное обучение имеют безработные, работники промышленных предприятий, находящиеся под риском увольнения, люди до 35 лет, старше 50-ти и южноуральцы предпенсионного возраста, а также мамы детей-дошкольников.

С 1 марта в рамках нацпроекта «Демография» 265 южноуральцев уже получили новую профессию, 875 — продолжают учиться, а 782 — готовы приступить к обучению. Чаще всего выбирают специальности «водитель погрузчика», «кадровик», «бухгалтер», «мастер маникюра», «парикмахер» и «программист».

Заместитель директора по дополнительному образованию Челябинского филиала РАНХиГС Светлана Абрамкина говорит, что по сравнению с прошлым годом число желающих получить новую бесплатную профессию увеличилось почти вдвое. Среди мамочек сегодня очень востребованы программы по маркетплейсу, SMM-продвижению. Людей среднего возраста привлекает в основном получение специальности логиста или управленца.

Бесплатно отучиться можно и по прямому направлению центров занятости населения. В 2022 году профобучение по содействую службы уже прошли 2528 безработных жителей Челябинской области, пенсионеров и мам, воспитывающих детей до трех лет.