Число вылечившихся от COVID-19 южноуральцев превысило 30 тысяч человек

За сутки из медучреждений региона выписали 412 пациентов

В Челябинской области новую коронавирусную инфекцию диагностировали еще 287 местным жителям. Число заболевших за время пандемии достигло 43 тысяч 813 человек. Из медучреждений региона за сутки выписали 412 пациентов. Всего от COVID-19 вылечились 30 тысяч 225 южноуральцев. Число заболевших в настоящий момент составляет 11 тысяч 920 человек.

«За прошедшие сутки умерло 16 человек: от COVID-19 — 10 человек, от других причин — 6 человек», — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

За сутки тестирование на коронавирус южноуральцам сделали 6 тысяч 418 раз.

В Челябинской области сохраняется обязательный масочный режим, а также необходимость соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Пожилым людям рекомендуют оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.