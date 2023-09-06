Число укушенных клещами южноуральцев выросло в четыре раза

Прирост статистики сейчас дают грибники

В Челябинской области в четыре раза выросло число пострадавших от укусов клещей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Челябинской области.

«С начала года к медикам обратились 13 тысяч 54 укушенных клещами южноуральца, в том числе 3381 ребенок. Цифры меньше на треть, чем в прошлом году. Но за последнюю неделю в связи с активным посещением леса грибниками отмечается рост пострадавших в четыре раза», — замечают в надзорном ведомстве.

С подозрением на клещевой энцефалит с начала года госпитализированы 220 больных. Зарегистрировано 42 случая заболевания клещевым энцефалитом и 43 случая заболевания клещевым боррелиозом.

Также клещи на Южном Урале являются переносчиками таких заболеваний, как моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека и туляремия.

С начала года полный курс вакцинации от клещевого энцефалита прошли 103 тысячи 708 южноуральцев, более половины из них — это дети. За счет средств областного бюджета сейчас прививаются дети 3—4 лет и ревакцинируются дети дошкольного возраста, привитые в 2022 году. Также бесплатно можно привить учеников 1—2-х классов.

Курс вакцинации состоит из трех прививок, после чего необходимо поддерживать иммунитет, прививаясь один раз в три года.