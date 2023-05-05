Число укушенных клещами южноуральцев выросло до 1245

Примерно каждый третий пострадавший — ребенок

На Южном Урале выросло число пациентов, которые пострадали от укуса клеща. По данным на конец этой недели, к медикам обратились 1245 человек, в том числе 379 детей, сообщает Роспотребнадзор по Челябинской области.

«Нападение клещей отмечено во всех муниципальных образованиях области»,

— отмечают в ведомстве.

Так как на Южном Урале клещи являются переносчиками таких заболеваний, как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека, туляремия, после укуса букашку следует сдать на анализ в одну из коммерческих или государственных лабораторий. Это поможет выявить риск развития заболевания и подобрать эффективную терапию.

Но еще лучше — не доводить до укуса клеща. Во время прогулок по лесу и паркам, а также при походе в сад и на кладбище нужно закрывать тело и использовать репелленты. После прогулки необходимо осматривать кожу и домашних животных.