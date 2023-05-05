«Нападение клещей отмечено во всех муниципальных образованиях области», — отмечают в ведомстве.
Так как на Южном Урале клещи являются переносчиками таких заболеваний, как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека, туляремия, после укуса букашку следует сдать на анализ в одну из коммерческих или государственных лабораторий. Это поможет выявить риск развития заболевания и подобрать эффективную терапию.
Но еще лучше — не доводить до укуса клеща. Во время прогулок по лесу и паркам, а также при походе в сад и на кладбище нужно закрывать тело и использовать репелленты. После прогулки необходимо осматривать кожу и домашних животных.