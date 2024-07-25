Число студотрядов на Урале выросло вдвое в 2024 году

Строителями, проводниками, вожатыми работают почти 8 тысяч студентов

Более 300 студенческих отрядов — вдвое больше, чем годом ранее, — объединили почти 8 тысяч уральских студентов, и это число растет с каждым годом, отметил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев.



Большая часть студенческих отрядов в этом году задействована в строительстве: выполняют демонтажные, штукатурно-малярные, арматурные и бетонные работы, а также занимаются благоустройством территории.

Например, на объектах производственного объединения «Маяк» в челябинском Озерске в десятый раз проходит Всероссийский трудовой проект «Мирный атом». Также студотряды участвуют в возведении межуниверситетского кампуса в Челябинске, стройке «Уренгой» и работают проводниками в Екатеринбурге.

«Молодежь активно подключается к реализации проектов в разных сферах, пробует себя в профессиях. Но самое главное — она учится трудиться, вносить свой вклад в создание комфортной среды, качественных услуг или востребованной продукции», — подчеркнул полпред.