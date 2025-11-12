Число пожаров в Челябинской области выросло на 24% в 2025 году

Самая распространенная причина ЧП — неосторожное обращение с огнем

В Челябинской области за 10 месяцев 2025 года произошло 6748 пожаров. Это на 24% больше, чем в 2024-м. 122 человека погибли, еще 130 получили травмы. Большинство ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Подробнее рассказали в Противопожарной службе региона.

«От дыма и огня погибли 122 человека, в том числе 6 детей, 43 пенсионера и 9 инвалидов. Это на 14 человек или 10% меньше, чем год назад. 58 человек при этом погибли в состоянии алкогольного опьянения»,— уточнили в ведомстве.

Ожоги и травмы разной степени тяжести получили 107 взрослых и 23 ребенка. За год их количество снизилось на 15%.

Огонь уничтожил 16 квартир, 650 строений, 112 автомобилей и другого транспорта. Погибло 170 тысяч птиц — это в 418 раз больше, чем в 2024 году.

70% пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе в состоянии алкогольного опьянения. В топ-3 причин также вошли нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и нарушение правил устройства и эксплуатации печей.