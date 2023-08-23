Число отравившихся детей в челябинском лагере «Уральская березка» возросло до 11

В оздоровительном комплексе проводят проверку

В челябинском детском оздоровительном комплексе «Уральская березка» число заболевших детей возросло до 11. У них наблюдаются симптомы пищевого отравления. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В минувший понедельник стало известно о том, что пятерых воспитанников лагеря госпитализировали с тошнотой, рвотой и слабостью. На сегодняшний день количество заболевших увеличилось более чем вдвое.

Проверку в лагере на соблюдение санитарных норм проводят прокуратура и Роспотребнадзор. Причина массового отравления детей выясняется. Работники пищеблока отстранены от работы до результатов проверки.

В пресс-службе ПАО «ЧМК», которому принадлежит лагерь, сообщили, что оказывают содействие и поддержку как ведомствам, так и родителям отравившихся детей.