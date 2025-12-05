Число объявлений о пристройстве животных на Южном Урале выросло в 10 раз

«Авито» запускает систему верификации приютов и волонтеров, чтобы помочь животным найти новый дом

В Челябинской области зафиксирован резкий рост количества животных, ищущих новых хозяев. По данным платформы «Авито», в 2025 году было размещено 5,6 миллиона объявлений о пристройстве питомцев, что в десять раз превышает показатель 2024 года (тогда их было 500 тысяч).

В ответ на это «Авито» вводит систему верификации для приютов и зооволонтеров. Проверенные приюты получат возможность размещать каждый месяц до 300 бесплатных объявлений о пристройстве собак и до 300 объявлений о пристройстве кошек. Также они смогут подключать к личному кабинету на сайтах своих волонтеров, чтобы совместно управлять объявлениями.

Для прохождения верификации приют должен содержать не менее 10 животных на одной территории и вести ветеринарный учет, вакцинацию, стерилизацию. Также проверяются условия содержания: наличие карантинной зоны, постоянный доступ к воде, отопление, вентиляция и оборудованные места для индивидуального размещения.

Заявители должны предоставить пакет документов, фото- и видеоматериалы из приюта, а также ссылки на официальные ресурсы. Новая система призвана дать потенциальным хозяевам уверенность в том, что они берут питомца из безопасной среды.