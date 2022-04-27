Число беженцев из Донбасса на Южном Урале увеличилось до 431 человека

Большинство нашли работу, а некоторые уже планируют получить российское гражданство

На Южный Урал прибыло больше беженцев из Донбасса. В Челябинскую область прибыло 431 человек из ДНР и ЛНР. Об этом на пресс-конференции по социальной политике сообщила вице-губернатор региона Ирина Гехт.



65 приезжих сейчас живут в пункте размещения в гостинице «Виктория».

«Большинство беженцев уже трудоустроены и работают, часть из них изъявили желания получить российское гражданство»,— отмечает вице-губернатор Челябинской области.

При этом, Ирина Гехт объяснила, что в летний сезон беженцев не будут размещать в детских летних лагерях.

«Когда подавали данные по размещению, мы намеренно не учитывали места в детских лагерях. очень важно чтобы дети, переболевшие в этот сезон могли получить возможность отдохнуть в лагерях, в том числе загородных»,— комментирует Ирина Гехт.

По словам вице-губернатора, все 66 загородных лагерей региона начнут работу с конца мая.