«По данным на 6 апреля, в различные органы обратились 210 человек, в том числе 60 детей. Все граждане, вынужденно покинувшие ДНР и ЛНР, самостоятельно приехали в Челябинскую область», — уточняют в пресс-службе.
Большая часть приезжих из ДНР и ЛНР разместились у родственников, друзей и знакомых. В пунктах временного размещения находится 34 человека.
Для каждого беженца разработали индивидуальную программу помощи: людям помогают оформить документы, получить помощь врачей, найти работу, устроить детей в садик и школу.
Для беженцев работает горячая линия. Звонки принимаются круглые сутки по телефону 8-800-201-90-33.
Ранее сообщалось, что Челябинская область готова принять 565 беженцев.
Централизованно беженцы из Донбасса на Южный Урал пока не приезжали.
Дети-беженцы из Донбасса получат школьные аттестаты по результатам текущих оценок.