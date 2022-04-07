Число беженцев из Донбасса на Южном Урале увеличилось до 210 человек

Для каждого разработана индивидуальная программа помощи

Количество беженцев, прибывших на Южный Урал из Донбасса, увеличилось до 210 человек. Об этом в четверг 7 апреля, ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе Минсоца Челябинской области.

«По данным на 6 апреля, в различные органы обратились 210 человек, в том числе 60 детей. Все граждане, вынужденно покинувшие ДНР и ЛНР, самостоятельно приехали в Челябинскую область»,

— уточняют в пресс-службе.

Большая часть приезжих из ДНР и ЛНР разместились у родственников, друзей и знакомых. В пунктах временного размещения находится 34 человека.

Для каждого беженца разработали индивидуальную программу помощи: людям помогают оформить документы, получить помощь врачей, найти работу, устроить детей в садик и школу.

Для беженцев работает горячая линия. Звонки принимаются круглые сутки по телефону 8-800-201-90-33.Ранее сообщалось, что Челябинская область готова принять 565 беженцев