Чиновница минздрава, пойманная на взятке, признала свою вину

До 15 февраля она пробудет под домашним арестом

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения для Арины Устюговой, начальника управления лекарственного обеспечения Минздрава Челябинской области. По данным пресс-службы райсуда, Арине Михайловне назначено два месяца домашнего ареста — до 15 февраля 2021 года.



«Защитник в суде утверждал, что оснований для выбора столь строгой меры пресечения нет. Однако прокурор поддержал ходатайство следствия, обвиняемая также не возражала», — уточнили в пресс-службе суда.

Добавим, по данным источника «Первого областного» информагентства, относительная мягкость следствия и прокуратуры объясняется тем, что накануне, 16 декабря, Арина Устюгова уже дала признательные показания, полностью согласившись с обвинением в получении взятки в 512,5 тысячи рублей.

Напомним, Арина Устюгова была задержана с поличным при получении взятки от представителя международной фармацевтической компании. По версии следствия, в обмен на полмиллиона в пакете она обещала выдать взяткодателю персональные данные ряда лиц и совершить в его пользу иные незаконные действия. Ранее сообщалось, что персональные данные могут принадлежать родителям детей, больных СМА — спинальной мышечной атрофией. Это орфанное, редкое заболевание, лечение от которого стоит десятки миллионов рублей.