/ Экс-главе Сатки и двум его помощникам назначили 8,5 лет наказания

Чиновников обвинили в превышении полномочий во время переселения из ветхоаварийного жилья.

Трех бывших чиновников из Сатки наказали за подарки родственникам за счет областного бюджета. Бывший глава администрации Иван Игнатов, замглавы Сергей Дроздов и начальник юридического отдела «Управления строительства, архитектуры и ЖКХ » Юлия Басырова подделали копии договоров найма жилья для своих родственников и знакомых. Получалось, что эти люди живут в ветхоаварийных домах и должны быть переселены в новые квартиры до 1 сентября 2017 года.



Указанным лицам были незаконно предоставлены 12 квартир, приобретенных за более чем 17,2 миллиона рублей из средств бюджета Челябинской области и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела. Приговором суда Игнатову, Дроздову и Басыровой назначено наказание в виде 3, 3,5 и 2 лет лишения свободы условно. — сообщил сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Трех бывших чиновников признали виновными в «Превышении должностных полномочий» и «Пособничестве в совершении указанного преступления».



Напомним, расследование уголовного дела завершилось 3 февраля 2017 года. Бывшие сотрудники саткинской администрации в 2014 в 2015 годах проводили махинации с квартирами, однако были задержаны.