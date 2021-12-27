Чиновники из Челябинской области исполняют новогодние желания южноуральцев

Подарки получают дети и пенсионеры

На Южном Урале продолжается акция «Елка желаний». Благотворительный проект поддержали руководители региональных ведомств и главы муниципальных образований, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов исполнил мечту пенсионерки из Челябинска. Татьяна Ильинична получила в подарок микроволновую печь. Женщина живет одна в частном доме. В прошлом году она похоронила свою маму, которая во многом благодаря ей прожила до 105 лет. Своей семьи женщина не завела, однако совсем одинокой себя не ощущает: у нее 4 сестры и 2 брата.

Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин подарил набор и станок для вышивания челябинской пенсионерке Валентине Романовцевой.

Пожилая женщина практически не выходит из дома, с бытовыми нуждами ей помогает справляться социальный работник. Но Валентина Николаевна сохранила оптимизм, желание радовать себя и окружающих приятными событиями и сюрпризами. Она уже много лет занимается рукоделием — вышивкой рукописных картин известных художников.





А глава Копейска Андрей Фалейчик исполнил новогоднюю мечту шестилетней девочки Александры Пестелевой. Саша живет в большой семье, поэтому у Деда Мороза она попросила подарок для сестры и брата. Сестра Саши Николь ходит в художественную школу — для нее купили профессиональный набор красок, а Эрик увлекается музыкой — ему достались наушники. Сама Александра мечтала о дворце Эльзы. Этот подарок она нашла под елочкой в приемной главы.