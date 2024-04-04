Чиновникам в Миассе грозит уголовное дело о халатности из‑за семьи, прописанной в магазине

В городе начата доследственная проверка

Следователи в Миассе проверяют информацию о многодетной семье без прописки, за которую вступился Народный фронт. По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина решается вопрос о возбуждении уголовного дела о халатности (статья 293 УК РФ), сообщает пресс-центр ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что мать с тремя детьми почти 30 лет не может встать в очередь для получения жилья. Их дом сгорел, в уцелевшей части строения сейчас расположен магазин, и все члены семьи по прописке числятся в данном помещении.

По итогам проверки о нарушении прав семьи глава Следственного комитета ждет доклада от руководителя южноуральского подразделения.