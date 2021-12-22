Чиновникам открыли доступ к бесплатному курсу русского языка

Он научит госслужащих изъясняться внятно и просто

Счетная палата разместила в открытом доступе обучающие видео и презентации с рекомендациями, как писать проще о сложных государственных вопросах. Такое сообщение появилось на сайте Счетной палаты РФ накануне, 21 декабря.

«Данный курс базируется на примерах и материалах из отчетов Счетной палаты, но может быть полезен всем сотрудникам государственных органов, работающим с текстами официальных документов. Курс преследует цель повысить уровень владения деловой речью и сделать официальные документы более понятными и доступными», — замечают в Счетной палате.

В 2021 году курс был размещен на внутренней обучающей платформе СП РФ, а теперь публикуется в открытом доступе для всех желающих.

Обучение состоит из трех блоков: «Основы структурирования информации», «Лексико-стилистическое наполнение текста», «Визуальный контент». Каждая тема включает цикл видеоуроков и презентаций к ним. Всего в курсе 24 видео, а общая длительность обучения — четыре часа.

Пройти все видеоуроки и получить презентации к курсу можно на YouTube-канале СП РФ.

Между тем челябинский лингвист Ирина Голованова рассказала ИА «Первое областное» о грядущей реформе русского языка, почему не стоит бояться нововведений и как подтянуть свою грамотность.



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