Чиновник отдела капстроительства Озерска получил 7 лет колонии за взятку

Также бывший ведущий инженер ОКСа должен выплатить 6,6 миллиона рублей штрафа

В Озерске вынесен приговор бывшему ведущему инженеру отдела капитального строительства, который попался на взятке; преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, было установлено, что в августе 2024 года инженер получил через посредника более 200 тысяч рублей от коммерческой организации за своевременную и беспрепятственную приемку выполненных работ и подписание актов выполненных работ по муниципальным контрактам.

Озерский городской суд признал мужчину виновным по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), ему назначено наказание в виде 7 лет в колонии строгого режима со штрафом в размере 30‑кратной суммы взятки — 6 миллионов 600 тысяч рублей. Также экс-чиновник на 7 лет лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных организациях и учреждениях.

Приговор в законную силу не вступил.