Четырёх новых прокуроров утвердили в Челябинской области

Приказ подписан генпрокурором России.

Кадровые изменения произошли в прокуратуре Челябинской области. Генпрокурор России утвердил новых руководителей в трёх территориях — Верхнеуральском и Еткульском районах, а также в Правобережном и Ленинском районах Магнитогорска.



Так, прокурором Еткульского района стал Александр Ростов, который ранее занимал должность заместителя в этом же муниципалитете. В Верхнеуральский район из Аргаяшского переведён Артур Хибатуллин. На прошлом месте работы он также был заместителем. Кроме того, в Магнитогорск из Уйского района был переведён Николай Крынецкий, он занял пост прокурора Правобережного района. Предыдущий руководитель, Константин Евдокимов, в свою очередь был переведён в Ленинский район города.

«Прокурором Ленинского района Магнитогорска назначен старший советник юстиции Константин Евдокимов, ранее занимавший должность прокурора Правобережного района Магнитогорска. Прокурором Правобережного района Магнитогорска назначен старший советник юстиции Николай Крынецкий, ранее занимавший должность прокурора Уйского района»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве отметили, что приказ о назначениях вышел 20 ноября. Руководители утверждены на свои должности сроком на пять лет.