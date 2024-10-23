Четырехполосный участок трассы в Ашинском районе запустят уже в ноябре

Он составит 14 километров

Расширение четырехполосного участка трассы М-5 «Урал» в Челябинской области около Аши почти завершено. Движение по первым 14 километрам запустят уже в ноябре, сообщили в пресс-службе «Упрдор Южный Урал».

Сейчас дорожники занимаются завершением укладки асфальта, укрепляют отскоки георешеткой в местах сближения с магистральным нефтепроводом, устройством монолитного кювета и укреплением откосов с помощью посева многолетних трав.

Напомним, работы по расширению горного участка трассы М-5 в Ашинском районе идут с 2019 года. Такой ход должен обезопасить движение, где раньше очень часто происходили аварии, нередко — со смертельным исходом.