Четырехметровый стул установили на берегу Уфы в селе Шемаха

Этот и другие арт‑объекты появились к 310‑му дню рождения поселения

Во время сплава по реке Урал туристы из разных регионов России делают остановку в селе Шемаха под Нязепетровском в Челябинской области. Теперь отдыхающие могут сделать красивые снимки на фоне арт-объектов. Огромный деревянный стул, мельничное колесо и атрибуты исторической пристани установили на берегу этим летом.

«Наше село находится на стыке трех регионов: Свердловской, Челябинской областей и Республики Башкортостан. Каждое лето по реке Уфа мимо нас сплавляется очень много туристов. Мы хотели им рассказать о славной истории села Шемаха и развить туристический потенциал этих мест», — рассказал ИА «Первое областное» глава поселения Юрий Мякишев.

На территории современного села Шемаха найдены стоянки древнего человека. Самому селу в этом году исполнилось 310 лет. В момент основания это место называлось Сорокинская пристань. В 1716 году Николай Демидов основал здесь казенный завод по производству пушечных ядер, а с 1809 года здесь работал железоделательный завод: на нем производили сортовое железо, гвозди и якоря. Все это, а также три карстовые пещеры, которые расположены в горах неподалеку, вызывают искренний интерес туристов.

Новые арт-объекты делают стоянку туристов в Шемахе более привлекательной. Например, между ножками деревянного стула (а высота его — четыре метра) сделаны лавочки, на которые можно присесть, чтобы полюбоваться красотами здешних мест.

Кстати, село Шемаха стало победителем конкурса президентских грантов и получило деньги на развитие проекта «Горнозаводские каникулы в селе Шемаха».

«Наше село — самая настоящая русская глубинка. Здесь и сейчас носят воду в коромысле и ездят в лес за грибами на лошади. Здесь пекут хлеб в печи на дровах и моются в бане не ради развлечения, а потому что быт такой. Здесь любят и ценят традиции и берегут историю, чтобы передать ее потомкам», — замечают местные жители.