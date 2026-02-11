Четырехлетняя Алиса из Челябинской области победила во всероссийском конкурсе

Вместе с мамой она рассказала на видео про заботу о животных

Жительница Челябинской области трехлетняя Алиса Кокина стала победительницей всероссийского экологического конкурса «Чудеса природы». Жюри высоко оценило ее работу в номинации «Волшебные превращения» в младшей возрастной категории от трех до четырех лет.

Конкурс в этом году объединил сотни семей со всей страны. Участники делились историями о зимних чудесах, заботе об окружающей среде, семейных традициях и волшебстве, которое рождается из добрых поступков. Организаторами выступили Фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас», Росприроднадзор и Московский зоопарк.

Мама девочки Лада Кокина рассказала, как создавалась работа. Посмотреть ее вы можете в нашем канале в MAX.

«Записывали видеосказку. Мы вместе с Алисой придумали сюжет, записали части видео, смонтировали и наложили звуковую дорожку. Дочка записывала сказку по частям, я соединила все в одно целое. Проделали хорошую творческую работу, Алисе очень понравилось. И приятно, что победили», — поделилась Лада Кокина.

В фонде «Компас» поблагодарили всех участников конкурса.

«Спасибо каждому за теплые, искренние и очень важные истории — именно с таких сказок начинается любовь к природе и ответственное отношение к миру вокруг», — отметили представители организации.

Мероприятие соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».

