Четырехдневная рабочая неделя стартовала в России

Праздничный день разделит ее пополам

В среду, 12 июня, страна отметит День России. Это официальный праздник и красный день в календаре, а значит, дополнительный выходной. Так как он выпадает на середину рабочей недели, то трудовые будни будут разделены пополам, передает ИА «Первое областное».

Рабочими будут понедельник, вторник, четверг и пятница. При этом рабочий день во вторник будет сокращен на один час. Таким образом, россиян на этой неделе ждет три выходных дня, пусть и не подряд.

Больше длинных выходных в этом году не будет. Продолжительный отдых ожидается лишь перед новогодними праздниками. Но им будет предшествовать шестидневная рабочая неделя.





Работать шесть дней подряд придется и перед Днем народного единства, отмечаемым 4 ноября. Праздник выпадает на понедельник, это будет выходной день. Предшествующее ему воскресенье также будет выходным. Но перед ними придется поработать на день больше.