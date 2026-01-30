Четыре жителя Магнитогорска лишились автомобилей из‑за пристрастия к алкоголю

Машины переданы на нужды военных

В Магнитогорске судебные приставы изъяли четыре автомобиля у местных жителей, которые были повторно осуждены за вождение в пьяном виде. Изъятые машины стали собственностью государства и переданы в Министерство обороны РФ, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Автомобили (Ford Focus, BMW X5, Nissan X-Trail и Renault Logan) принадлежали трем мужчинам и одной женщине в возрасте от 35 до 55 лет. Все эти люди уже привлекались к административной ответственности за езду в нетрезвом виде, лишались прав и платили штрафы, но не сделали правильных выводов. В 2025 году их снова остановили пьяными за рулем.

Суд признал их виновными по уголовной статье за повторное вождение в состоянии опьянения. Нарушителей приговорили к обязательным работам (от 240 до 300 часов) и лишили водительских прав на 2,5 года. Автомобили были конфискованы.

Один из водителей пытался спасти свой Nissan, предоставив суду договор купли-продажи, заключенный незадолго до задержания. Однако суд установил, что машина фактически оставалась в его пользовании, так как не была переоформлена. Его жалоба также не была удовлетворена.

Это первые в 2026 году завершенные дела о конфискации транспорта у пьяных водителей в Правобережном районе Магнитогорска. Изъятые автомобили уже переданы военным ведомствам.