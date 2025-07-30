Четыре женщины осваивают новые навыки в программе «Герои Южного Урала»

Среди участниц — спортсмен и тренер Юлия Капитонова

Четыре участницы специальной военной операции из Челябинской области проходят обучение по региональной кадровой программе «Герои Южного Урала». Вместе с 56 мужчинами-коллегами они осваивают управленческие компетенции.

Среди участниц — Юлия Капитонова, заслуженный мастер спорта по самбо, дзюдо, боксу и кикбоксингу.

«Я спортсмен, действующий тренер и решила в армии помочь поднять физическую подготовку военнослужащих», — рассказывает Юлия.

Она надеется, что полученные в рамках программы знания помогут ей определиться с будущей профессией и продолжить служить государству в гражданской сфере.

«Планирую дальше уже в гражданской службе пригодиться государству в чем-то. Коллектив мужской, да, но мы привыкли, мы же в армии. А от программы жду новых знаний, направлений, чтобы знать, куда дальше двигаться правильно», — поделилась Юлия Капитонова.

Программа «Герои Южного Урала», о запуске которой губернатор Алексей Текслер доложил президенту Владимиру Путину, — это региональный аналог федеральной программы «Время героев». Всего в обучении участвуют 60 человек. Программа рассчитана на год, по окончании которого выпускники смогут претендовать на должности в органах власти. Сейчас участники готовятся ко второму модулю обучения.