Четыре южноуральских выпускника сдали ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов

Всего участие в экзамене приняли более 6,5 тысячи школьников

ЕГЭ по обществознанию в Челябинской области на 100 баллов сдали четыре выпускника. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства образования и науки, это лучший показатель за последние годы.

«Каких-либо изменений структуры или содержания заданий в ЕГЭ по обществознанию, в сравнении с 2020 годом, не было. Проверкой работ занималась региональная предметная комиссия в составе 59 человек. В области есть четыре 100-балльные работы, и это лучший показатель за последние годы. Кроме того, добавился еще один выпускник, получивший 100 баллов по двум экзаменам. Это представитель Саткинского муниципального района»,— сообщила начальник Управления общего образования ведомства Елена Тюрина.

Таким образом, в Челябинской области уже девять выпускников с результатом 200 баллов по двум предметам.

Отметим, ЕГЭ по обществознанию является одним из самых массовых предметов по выбору. В этом году участие в экзамене приняли почти 6,5 тысячи выпускников.

Если школьники не согласны с выставленными баллами, то они могут обратиться с апелляцией в конфликтную комиссию ГИА-11. Прием заявлений назначен на 1 и 2 июля 2021 года.

Напомним, высший балл на ЕГЭ по физике получили семь южноуральских школьников, столько же — на ЕГЭ по истории. Экзамен по профильной математике на 100 баллов сдали 15 выпускников, еще 56 человек получили отличные результаты на ЕГЭ по литературе, географии и химии.