Четыре тысячи южноуральцев получили чужие пенсии по наследству

Всем вместе им перечислили 144 миллиона рублей

В 2023 году 3830 жителей региона получили средства пенсионных накоплений умерших родственников. Общая сумма перечисленных средств превысила 144,8 миллиона рублей. При этом средний размер выплат правопреемникам в прошлом году составил 37,8 тысячи рублей, а максимальный — 696,4 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области.

В ведомстве рассказали, что еще при жизни человек может выбрать правопреемников и распределить между ними доли наследства. Если такого заявления нет, пенсионные накопления получают правопреемники первой очереди (дети, в том числе усыновленные, супруги, родители и усыновители) или второй очереди (братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки).

«Обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений правопреемникам необходимо в течение шести месяцев со дня смерти человека. Если сделать это позже, придется восстанавливать права через суд. Выплата назначается на основании заявления, которое подается в отделение СФР или негосударственный пенсионный фонд, в зависимости от того, где формировалась накопительная пенсия умершего. В отделение СФР заявление можно подать как лично, так и через портал госуслуг», — пояснил исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Не забывайте, что правопреемники могут получить средства, если человек ушел из жизни до назначения ему накопительной пенсии или после назначения единовременной выплаты, если она еще не перечислялась.