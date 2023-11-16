Схема движения трамваев изменится в вечернее время. Об этом сообщил «Организатор перевозок Челябинской области». Составы не будут ходить на участке Цвиллинга от Труда до Вокзала. Ограничения вводят из-за ремонтных работ. Это позволит дорожникам быстрее замостить трамвайные пути тротуарной плиткой.
Трамваи будут ходить по другому маршруту в течение трех дней. С 20 часов 16 ноября до 5 утра 17 ноября. Также с 20 часов 17 ноября до 6 утра 18 ноября. И 18 ноября с восьми вечера до 6 утра следующего дня. Изменится и расписание.
Трамвай № 3 будет следовать по маршруту ЧМК — Кирова — Областная больница.
№ 5 поедет ЧЭМК — Первой Пятилетки — Российская — ЧГРЭС.
№ 7 будет курсировать ЧГРЭС — Российская — Первой Пятилетки — ЧТЗ.
№ 16 по Чичерина — Кирова — Областная больница.
№ 22 поедет Чичерина — Российская — Чистопольская.
Организатор перевозок советует челябинцам по вечерам в эти дни пользоваться автобусом № 18. А также для экономии покупать транспортную карту или пересадочный билет.