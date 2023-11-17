Четыре трамвая изменят схему движения в Челябинске

Маршруты станут короче на одну ночь

В Челябинске трамваи № 14, № 15, № 16 и № 22 изменят схему движения на одну ночь, сообщает пресс-служба администрации города.

По новой схеме движения указанные маршруты будут ходить с десяти часов вечера пятницы, 17 ноября, до шести часов утра субботы, 18 ноября. На этот период будет закрыт участок дороги по проспекту Победы от улицы Ворошилова до улицы Чичерина.

Трамвай № 14 будет ходить от кольца на Ворошилова до ЦХП.

Трамвай № 15 — от кольца на Ворошилова до ЧТЗ.

Трамвай № 16 — от кольца на Ворошилова по улице Кирова до Областной больницы.

А трамвай № 22 — от кольца «Ворошилова» по улице Российской до Чистопольской.

По проспекту Победы можно будет проехать на автобусах № 9, № 18, № 31, № 64, № 71 и троллейбусе № 12.