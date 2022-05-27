Четыре тонны корма для животных доставили в Мариуполь челябинские «фронтовики»

Гуманитарную помощь для донбасских собак и кошек собирали школьники и зоопарки со всей России

Активисты челябинского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) доставили в Мариуполь гуманитарную помощь — корма для животных. Только за первый день работы в разрушенном боевыми действиями городе «фронтовики» раздали четыре тонны продовольствия для домашних животных и уцелевших обитателей местного зоопарка, сообщает пресс-служба ЧРО ОНФ.



Как сообщает пресс-служба, многие мариупольцы в разгар боевых действий не бросили своих кошек и собак, укрывали их от обстрелов наравне с членами семей, делились едой. У доставлявших ранее в город гуманитарную помощь волонтеров жители Донбасса нередко в первую очередь интересовались кормами для животных.

Собакам и кошкам во время штурма Мариуполя пришлось несладко: они гибли наравне с людьми. Националисты уничтожили целый питомник овчарок, погибли многие животные в зоопарке. Кроме того, проблемой оказалось то, что посланный в Донбасс груз не всегда доходил до получателей: терялся в пути или на складах. В итоге, по словам мариупольцев, питомцев приходилось кормить кашей с морковкой: на стихийных рынках корма бывают, но по чрезмерно завышенной цене.

Активисты ОНФ, выяснив проблему, смогли организовать доставку гуманитарной помощи адресно, по заявкам конкретных людей. Только в первый день миссии челябинцы раздали четыре тонны груза. Больше всего рядовых мариупольцев интересовал кошачий корм. Кроме того, помощь была доставлена в несколько местных уцелевших питомников и зоопарк.